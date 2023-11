Venerdì 3 Novembre 2023, 13:21

Nel primo semestre del 2023 hanno fatto parlare di sé, con gli investimenti record di 10,3 trilioni di dollari, eppure non si conoscono molto bene. Gli Exchange Traded Fund esistono dagli anni ’60 ma sono presenti nel mercato finanziario solo dagli anni ’90: si tratta di fondi scambiati in Borsa, di tipo sia azionario che obbligazionario e possono essere acquistati e venduti in tempo reale