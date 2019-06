Investindustrial mette ancora nel mirino la Spagna. Il fondo di Andrea Bonomi, dopo l'opa sul cioccolato Natra, compra la maggioranza di Neolith, azienda specializzata in rivestimenti sintetici per cucine e bagni e si affianca ai fratelli Jesús e José Luis Esteve che, pur con una quota di minoranza, manterranno la gestione e la presidenza. Top secret le cifre dell'operazione, non gli investimenti previsti. Pronti, secondo quanto riporta l'iberico Expansion, 100 milioni per continuare a promuovere lo sviluppo del marchio, aumentare gli impianti di produzione e accelerare l'espansione internazionale dell'azienda.

Per Investindustrial non è la prima incursione nei materiali e negli arredi d'interni. In passato il fondo dei Bonomi è stato azionista di Permasteelisa. Mentre sono più recenti le operazioni sull'azienda danese dell'illuminazione di design Louis Poulsen e su Jacuzzi azienda di vasche da idromassaggio creata negli Usa dall'omonima famiglia italiana e diventata un marchio iconico nelle spa e nell'idroterapia.

Secondo Andrea Bonomi, citato da Expansion, Neolith «ha le potenzialità per collaborare con aziende leader nel settore del design». La Spagna sembra essere sempre più al centro degli interessi del gruppo di investimento dell'imprenditore italiano, noto anche per aver conquistato Ducati (poi ceduta ad Audi) e Aston Martin, portata in Borsa a fine 2018 e della quale detiene il 31%.

Oltre al cioccolato Natra e alla cui opa la Cnmv - la Commissione nazionale di mercato spagnola - ha dato questa settimana il via libera, il fondo ha acquisito a gennaio Ginefiv, clinica privata con sede a Madrid che si occupa di trattamenti di fecondazione assistita ed è tra i pionieri di quella in vitro.

