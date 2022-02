Investindustrial acquista Hi-Food, attiva nell'ingredientistica food-tech

(Teleborsa) - CSM Ingredients, controllata dalla Investindustrial di Andrea Bonomi, ha acquisito di Hi-Food, azienda innovativa specializzata nella ricerca, sviluppo e produzione di ingredienti di origine naturale. L'acquisizione rientra nella strategia di Investindustrial, che intende essere protagonista nel disegnare il futuro dell'industria alimentare acquisendo e sviluppando aziende innovative e sostenibili nel settore, spiega una nota. Fondata nel 2012 a Parma da Giampaolo Cagnin, Massimo Ambanelli e Emanuele Pizzigalli, in stretta collaborazione con l'Università di Parma, Hi-Food è cresciuta sviluppando soluzioni innovative nel mondo degli ingredienti funzionali per l'industria alimentare a base vegetale e clean-label.

L'operazione prevede che gli azionisti di Hi-Food reinvestano in CSM Ingredients, assumendo anche importanti incarichi nell'area commerciale e di ricerca e sviluppo. CSM Ingredients conta già oltre 1.400 dipendenti, 3 centri di ricerca e innovazione, 8 stabilimenti produttivi e 2 poli di open-innovation. Nei prossimi mesi, Hi-Food completerà la costruzione a Pilastro di Langhirano (vicino a Parma) di uno dei più moderni e avanzati impianti per la produzione e la lavorazione di ingredienti naturali, di origine vegetale, privi di allergeni e additivi di sintesi.

"La ricerca e lo sviluppo che hanno contraddistinto Hi-Food fin dalla sua fondazione sono un perfetto complemento della piattaforma industriale che abbiamo iniziato a costruire nel settore degli ingredienti con l'acquisizione di CSM Ingredients nell'aprile 2021 - ha commentato Andrea Bonomi - Investindustrial è interessata in un'ottica di lungo periodo all'evoluzione dei settori che gravitano intorno alla sostenibilità del mondo food, come la produzione alimentare, gli ingredienti, gli integratori, il packaging e le chiusure".

"Negli ultimi cinque anni, abbiamo effettuato 8 nuovi investimenti in questi settori per un totale di 1,5 miliardi di euro di capitale. Le aziende su cui abbiamo investito hanno a loro volta realizzato ulteriori 11 acquisizioni e attualmente impiegano un totale di circa 10.300 dipendenti", ha aggiunto il protagonista del private equity italiano.