Banca Generali, investimenti sostenibili in crescita fra i più giovani

La sostenibilità come nuovo paradigma per gli investimenti, sia quelli delle famiglie che quelli delle imprese. Di questo si è parlato ieri sera all’Hotel Parco dei Principi di Roma in occasione della serata organizzata da Banca Generali Private dal titolo “Innovazione e Sostenibilità: quale futuro per gli investimenti”. A fare gli onori di casa, l’Area Manager di Banca Generali Private nel Lazio, Massimiliano Ruggiero, il quale ha spiegato come i romani siano risparmiatori maggiormente propensi a scegliere i criteri di sostenibilità dei propri investimenti.

“Oggi il 58% dei nostri clienti a Roma e provincia presenta nel proprio portafoglio di investimento almeno un fondo certificato Esg. Si tratta di una percentuale molto più alta rispetto alla media del resto del Paese e che cresce ulteriormente nelle fasce più giovani di clientela, a testimonianza di come la sostenibilità sia un fattore cruciale soprattutto per le nuove generazioni”, ha spiegato Ruggiero.

Oltre alla pandemia, infatti, sono proprio i movimenti giovanili in favore del clima ad aver giocato un ruolo chiave nel boom dei fondi Esg (acronimo finanziario che indica i fondi che investono in tutela dell’ambiente, dell’equità sociale e di una migliore governance delle aziende) nel corso dell’ultimo anno. Una vera e propria escalation che ha portato il tema all’attenzione dei potenti del mondo, con l’Italia a giocare un ruolo chiave. Non è passato infatti inosservato l’appello del premier Mario Draghi che, in occasione dell’apertura di Cop26 a Glasgow, si era rivolto ai leader del mondo con queste parole “Se si riesce a coinvolgere i capitali privati nella lotta al cambiamento climatico, ci si accorge che non ci sono vincoli finanziari”.

Proprio il coinvolgimento degli investimenti privati è quindi la chiave di volta per facilitare la transizione. Elemento, quest’ultimo, confermato anche dagli esperti di due dei maggiori asset manager internazionali, Emanuele Negro di Goldman Sachs e Massimiliano Auditore di Vontobel che sono intervenuti nella tavola rotonda insieme al project manager della Banca private del Leone, Enzo Ruini.