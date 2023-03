Domenica 12 Marzo 2023, 17:47 - Ultimo aggiornamento: 18:18

Il 2023 si avvia alla fine del primo trimestre confermando i segnali di grande incertezza che avevano caratterizzato il suo arrivo. Le incognite sul fronte internazionale legate alla guerra in Ucraina si uniscono agli interrogativi sulla durata dell'ondata di inflazione iniziate nel 2021 e sulle conseguenti scelte delle banche centrali, che stanno proseguendo sul percorso di rialzo dei tassi di interesse, dopo la lunghissima e storicamente anomala fase di rendimenti bassissimi o vicini allo zero. Un cambio di paradigma che potrebbe avere effetti anche indesiderati e anche imprevedibili, come conferma il crack della Silicon Valley Bank negli Stati Uniti.

Cosa può fare il risparmiatore?

In questo contesto come può orientarsi il risparmiatore? Quando i tempi sono turbolenti è il caso di tenere presenti più che mai alcune regole di prudenza. A partire da quella che suggerisce di diversificare il proprio portafogli, ovvero non puntare tutto su un solo cavallo ma scegliere soluzioni diversificate tra quelle offerte dal mercato. Gli espertì suggeriscono in ogni caso un approccio di grande cautela.

I conti correnti

Il rialzo dei tassi non ha avuto per il momento effetti tangibili sugli interessi riconosciuti dalle banche sugli ordinari conti correnti: chi sceglie di tenere parcheggiata la liquidità deve quindi rassegnarsi a vedere i propri risparmi erosi dall'inflazione. Una parziale alternativa è rappresesentata dai conti di deposito che, in cambio dell'impegno a tenere il denero bloccato per un certo periodo di tempo, normalmente uno o più anni, offrono rendimenti un po' più alti anche se sempre inferiori al tasso di incremento dei prezzi. Si può arrivare al 4 per cento o anche un po' più su, ma è bene verificare tutte le condizioni e ricordare che non si avrà per un certo periodo la disponibilità delle somme.

Azioni e obbligazioni

Per chi desidera qualcosa di più può essere forte la tentazione di guardare ad azioni ed obbligazioni: per entrambi questi comparti il 2022 è stato un anno sostanzialmente da dimenticare e dunque potrebbero emergere buone occasioni di investimento, nel presupposto che i mercati siano pronti a risalire almeno parzialmente la china.

In particolare l'azionario potrebbe rivelarsi interessante in particolare per quanto riguarda l'Europa (partendo dai settori ciclici come industriale, finanziario e delle materie prime) e i mercati emergenti. Grande prudenza invece sui titoli azionari americani. Sul fronte obbligazionario l'occhio è tutto sulle mosse dei banchieri centrali. I risparmiatori italiani hanno mostrato un forte interesse per il Btp Italia, il titolo legato all'inflazione spinto dal governo anche con l'obiettivo di incrementare la quota di debito pubblico detenuta da risparmiatori domestici. Per quanto riguarda le obbligazioni societarie, emesse cioè da aziende e banche, è sempre bene bilanciare la prospettiva di rendimento con l'affidabilità dell'emittente.

I fondi comuni di investimento

Bisogna ricordare che per provare a beneficiare di eventuali rialzi di azioni e obbligazioni si può anche optare per fondi comuni di investimento: si tratta di strumenti di investimento collettivo in cui diversi investitori mettono insieme il loro denaro per acquistare una vasta gamma di titoli e attività finanziarie. I fondi comuni di investimento offrono una diversificazione del portafoglio e sono gestiti da professionisti del settore, ma i rendimenti possono variare notevolmente a seconda delle prestazioni del mercato.