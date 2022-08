Intuit, outlook positivo per esercizio in corso. Aumenta buyback

(Teleborsa) - Intuit, società tecnologica statunitense che controlla TurboTax, QuickBooks, Mint, Credit Karma e Mailchimp, ha registrato unin aumento del 32% a 12,7 miliardi di dollari nell'intero anno fiscale 2022 (terminato il 31 luglio 2022), inclusi 8 punti percentuali dall'aggiunta di Mailchimp (a partire dal 1 novembre). L'è stato di 4,5 miliardi di dollari, in aumento del 29%, mentre l'sono cresciuti del 22% a 11,85 dollari.Il board ha approvato una nuova autorizzazione alper 2 miliardi di dollari, concedendo alla società un'autorizzazione totale di 3,5 miliardi di dollari per il riacquisto di azioni. Inoltre, ha approvato untrimestrale di 0,78 dollari per azione, pagabile il 18 ottobre 2022; ciò rappresenta un aumento del 15% rispetto allo scorso anno., il fornitore di soluzioni di gestione e contabilitàa un utile per azione Adjusted compreso tra 13,59 e 13,89 dollari, ovvero una crescita di circa il 15%-17%, su un fatturato compreso tra 14,5 e 14,7 miliardi di dollari, in aumento del 14%-16%. Gli analisti si aspettavano indicazioni per un utile per azione di 13,81 dollari su ricavi per 14,47 miliardi di dollari.