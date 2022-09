Intrum, bonus straordinario di 600 euro a dipendenti contro caro vita

(Teleborsa) -, società di servizi al credito e asset manager che fa capo per il 49% al Gruppo Intesa Sanpaolo, distribuiràL'iniziativa di welfare si colloca tra i progetti volti a favorire il bilanciamento e la, su cui Intrum sta da tempo investendo. Nel caso specifico, questo contributo si propone di rispondere alle ripercussioni dello scenario economico attuale, dellaIl bonus sarà disponibile attraverso ladove si potranno acquistare direttamente beni e servizi dai fornitori convenzionati usufruendo anche dei benefici fiscali previsti dalla normativa in vigore."L'intenzione è dare un segnale tangibile della vicinanza dell'azienda ai nostri collaboratori, il nostro asset principale, che si trovano ad affrontare un complesso scenario macroeconomico e una significativa crescita dei prezzi dei beni di consumo", afferma, Amministratore Delegato di Intrum in Italia, spiegando "il bonus straordinario sarà accreditato attraverso il portale welfare della Società dove si potranno acquistare beni e servizi in maniera semplice, innovativa e immediata".