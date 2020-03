Intred, risultati 2019: ricavi e marginalità in crescita

(Teleborsa) - Il CdA di Intred ha chiuso l'esercizio 2019 con un valore della produzione che si attesta a 21,2 milioni, con una crescita del 18,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.



Il margine operativo lordo (Ebitda) realizzato è stato pari a 8,7milioni, mentre il risultato operativo (Ebit) è positivo per 5,7 milioni con un EBIT margin del 27,2% (23,4% nel 2018).



Il Risultato netto si attesta a 4,3 milioni, pari al 20,4% del valore della produzione, rispetto ai 3,2 milioni del 2018.



La posizione finanziaria netta risulta positiva per 8,1milioni e si confronta con 6,6 milioni del 31 dicembre 2018.



Il Consiglio di Amministrazione proporrà all'Assemblea degli Azionisti, la distribuzione di un dividendo ordinario da utili dell'esercizio 2019, al lordo delle ritenute di legge, pari a 0,03 per azione, per un importo complessivo pari a 475.515, con stacco cedola il 4maggio 2020 e pagamento il 6maggio 2020. Avranno diritto al dividendo coloro che risulteranno Azionisti di Intred S.p.A. al termine della giornata contabile del 5maggio 2020 (record date)