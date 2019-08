INTRED, forte aumento fatturato con banda ultra larga

(Teleborsa) - INTRED ha chiuso il primo semestre con un fatturato preliminare pari a 10 milioni di euro, in crescita del 21,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.



L'incremento è stato sostenuto principalmente dalle vendite di connessioni in banda ultra larga, che sono aumentate del 48% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno; si registra inoltre una crescita significativa nel settore della telefonia (+17%).



Si mantengono stabili i ricavi dei servizi da datacenter (Housing e Cloud) e accessori. Come previsto, sono in diminuzione il settore della banda larga (-9%), derivante da connettività basata su cavi in rame, e il settore RDSL (-7%), in quanto la società sta fortemente incentivando i propri clienti a passare a connessioni in fibra ottica.



