Intred firma accordo quadro con Fastweb

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Intredl'intesa raggiunta è relativa all'utilizzo di fibra ottica spenta in modalità IRU da parte di Fastweb ed Intred, consenza la necessità di realizzare nuove opere civili e duplicare infrastrutture già presenti.Nel dettaglio questa prevedeche verrà consegnata da Fastweb entro il primo trimestre del 2020. Tale operazione, il cuitrattandosi di un accordo quadro, consentirà ad Intred di sviluppare la propria rete in diversi comuni Lombardi con importanti ricadute sulle vendite di connettività in fibra ottica nelle provincie di Milano, Monza e Brianza, Lecco, Como e Bergamo, con l'obiettivo di raggiungere gli obiettivi di sviluppo prefissati., ha commentato: "Questo accordo strategico con Fastweb ci consentirà di espandere ulteriormente la nostra rete in fibra ottica e soddisfare così le richieste sempre maggiori di connettività nelle aree in cui operiamo. Il nostro obiettivo, così come è stato più volte comunicato al mercato, è la crescita costante sia in termini di infrastruttura sia di vendite di connessioni in banda ultralarga e questo accordo sarà sicuramente di aiuto per proseguire in questa direzione. Voglio infineche conferma concretamente la qualità della nostra rete e dei servizi offerti".Al momento il titolo di Intred a Piazza Affari segna un rialzo del 2,02%.