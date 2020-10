Intred entra nel mercato della telefonia mobile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, operatore di telecomunicazioni quotato da luglio 2018 sul mercato AIM Italia di Borsa, annuncia, come operatore virtuale (MVNO - Mobile Virtual Network Operator), grazie alla sottoscrizione di unaL'accordo prevede che Vodafone Italia metta a disposizione di Intred, per i propri clienti sia business che consumer, la propria rete mobile, risultata essere la migliore in Italia secondo i recenti risultati dell'indagine realizzata da Altroconsumo (CheBanda) su velocità di download e upload, navigazione internet e streaming video.Il servizio sarà a disposizione dei clienti Intrede saranno disponibili pacchetti, quest'ultimo supportato da una App gratuita (Ios e Android) che consente di gestire l'abbonamento ovunque, direttamente da smartphone o tablet.