(Teleborsa) - Intred, operatore di telecomunicazioni quotato da luglio 2018 sul mercato AIM Italia, ha reso noto di avere ricevuto da Infratel Italia (società in house del Ministero dello Sviluppo Economico) la comunicazione dell'aggiudicazione della gara per la fornitura di connettività Internet a banda ultralarga per le sedi scolastiche della Lombardia.



Il valore dell'operazione è di 39.408.950 euro per una fornitura di 5 anni. Alla firma dell'Accordo Quadro, che avverrà presumibilmente entro un mese, sarà erogato il 20% dell'importo complessivo a titolo di anticipo, mentre il rimanente importo sarà erogato a seguito dei successivi avanzamenti dei lavori, che dovranno essere completati in 3 anni.



