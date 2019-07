Intred, accordi con GTT e Retelit per uso 300 km di fibra ottica spenta

(Teleborsa) - Intred ha sottoscritto rilevanti accordi con GTT e RETELIT per l'acquisizione del diritto d'uso, per 15 anni, di circa 300 km di fibra ottica spenta.



Tale operazione - spiega una nota - consentirà ad Intred di sviluppare ulteriormente la propria rete in Lombardia con importanti ricadute sulle vendite di connettività in fibra ottica nelle provincie di Milano, Monza e Brianza, Pavia e Como. L'implementazione della nuova infrastruttura comporterà anche l'acquisto di apparati di rete di ultima generazione portando l'investimento complessivo a circa 1 milione di euro.



La consegna delle infrastrutture è prevista nel prossimo autunno.



Questa operazione, unitamente allo sviluppo diretto della rete, proietterà la lunghezza complessiva del network oltre i 3.000 km entro la fine del 2019, rispetto ai 2.170 Km registrati lo scorso 31 marzo 2019. © RIPRODUZIONE RISERVATA