(Teleborsa) - Il Presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, uscendo dal comitato esecutivo dell'ABI, ha detto a proposito di UBI Banca: "Se io fossi un azionista darei una risposta positiva, vista la valutazione che il mercato ha dato". E poi ha aggiunto "sarei contento di come è cambiato il valore del mio titolo dalla mattina alla sera".



Gros-Pietro ha poi spiegato che con l'operazione "il legame con il territorio rimane, anzi sarà rafforzato". "Noi siamo una banca ambiziosa e la nostra ambizione è far crescere l'economia dei Paesi in cui operiamo ed essenzialmente l'Italia", ha aggiunto spiegando che il nuovo Gruppo potrà "aumentare di 30 miliardi il finanziamento a imprese e famiglie italiane" e "da 50 a 60 miliardi il finanziamento di iniziative green". © RIPRODUZIONE RISERVATA