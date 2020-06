Intesa-UBI, assist di Enria sulle aggregazioni bancarie

(Teleborsa) - Resta sotto i riflettori l'OPS di Intesa Sanpaolo su UBI Banca, in attesa del nulla osta della Consob, che dovrebbe arrivare entro la settimana.



Sulla questione si è soffermato anche il capo della vigilanza della BCE, Andrea Enria, ricordando che la banca "ha ricevuto un via libera preliminare da parte della BCE qualche settimana fa, perché dal nostro punto di vista rispetta i criteri che siamo chiamati a valutare".



Ma Enria si era già espresso a favore delle unioni bancarie in UE ed ha aggiunto "guardiamo con favore a processi di aggregazione".



Sul tema dell'OPS si è espresso anche il Presidente di Banca Imi, Gaetano Micciché, affermando che l'integrazione "porterà vantaggi per i clienti di UBI e darà la possibilità di avere un ulteriore beneficio creditizio e di supporto al territorio altissimo". © RIPRODUZIONE RISERVATA