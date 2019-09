Intesa tra Eni e Zurich Italia per case e famiglie più sicure

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -EniZurich. Le due società hanno conclusoL'accordo avrà unae prevede losupportato da un importante piano di formazione e presidio dei propri canali di vendita per il progressivo sviluppo commerciale sull'intero territorio nazionale.La nostra azienda ha scelto dunque di ampliare la propria gamma di prodotti con le soluzioni assicurative di Zurich Italia che saranno proposte alla clientela utilizzando progressivamente tutti i nostri canali di vendita", ha spiegatoGrazie ad esse, ideate appositamente dalle due società, Eni, prima tra le aziende fornitrici di energia a essere iscritta al Registro dell'Istituto di Vigilanza come Intermediario assicurativo, potrà offrire ai propri clienti soluzioni semplici e innovative che riguardino laIn merito all'intesa si espone ancheil quale ha dichiarato: "L'accordo tra Zurich Italia e Eni gas e luce è una. Attraverso la realizzazione di sinergie tra Gruppi complementari nel business possiamo infatti perseguire il comune interesse di servire al meglio il target delle famiglie e, al contempo, rafforzare le nostre reciproche reti distributive sul territorio con un'offerta più completa".Al momento il titolo Eni a Piazza Affari segna un rialzo dello 0,78 mentre quello di Zurich, in Svizzera, un miglioramento dello 0,48%.