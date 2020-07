Intesa supera il 90% del capitale di UBI. Nasce big europea con 5 miliardi utile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, grazie ai risultati dell'OPAS promossa sulla popolare, che porterà alla creazione di una nuova big europea con 5 miliardi di utile. L'integrazione dovrebbe completarsi l'anno prossimo, in seguito ad una serie di step procedurali.Frattanto, Intesa Sanpaolo ha annunciato i risultati definitivi dell'offerta in contanti ed azioni, che ha ricevuto uno sprint negli ultimi giorni, in seguito al rilancio di Intesa che ha aggiunto un corrispettivo in denaro di 0,57 euro.Sulla base dei risultati provvisori comunicati dagli Intermediari Incaricati a Intesa Sanpaolo, durante il Periodo di Adesione risultano portate in adesione all'Offerta (incluse quelle portate in adesione attraverso il Private Placement)UBI, pari a circa il 90,2041% delle Azioni UBI oggetto dell'Offerta e a circa ilsociale della banca. Alla Data del Documento di Offerta, l'Offerente deteneva, direttamente e indirettamente (anche a mezzo di società fiduciarie o per interposta persona), 288.204 azioni ordinarie, pari allo 0,0252%.Tenuto conto che Intesa non ha acquistato (direttamente e indirettamente) altre Azioni UBI, che 27.043 Azioni UBI (pari allo 0,0024% del capitale) che Intesa deteneva in pegno state liberate e tenuto conto delle 9.251.800 azioni proprie rappresentative dello 0,8085%del capitale, l'Offerente giungerà a detenere complessivamente 1.041.469.488 Azioni UBI, pari a circa il 91,0149% del capitale sociale di UBI Banca.Pertanto, la Condizione Soglia Percentuale, ossia il raggiungimento di una partecipazione complessiva pari ad almeno il 66,67% del capitale. risulta avverata.I risultati definitivi dell'Offerta saranno resi noti il 4 agosto 2020.