Intesa sulle agenzie fiscali: Alle Entrate torna Ruffini

(Teleborsa) - La maggioranza sembra aver trovato la quadra sulle nomine nelle tre principali Agenzie fiscali. Il Consiglio dei Ministri convocato per oggi giovedì 23 gennaio alle 21 nominerà all'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, alle Dogane Antonio Agostini e al Demanio Marcello Minenna.



Ratifiche che arrivano dopo una giornata di sciopero, proclamata dai sindacati in protesta per la carenza di personale che rende impossibile il raggiungimento degli obiettivi di recupero dell'evasione fissati a più riprese dall'esecutivo.



Per Ruffini, che ricopriva lo stesso ruolo sotto i Governi Renzi e Gentiloni, allontanato dall'esecutivo gialloverde, si tratta di un ritorno con la benedizione del Ministro Gualtieri.