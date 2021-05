19 Maggio 2021

(Teleborsa) - In tema di sostenibilità, Intesa Sanpaolo Vita opera in linea col Gruppo e coordina le Compagnie della Divisione Insurance per tutte le questioni inerenti alla materia ESG, inclusa la definizione delle numerose iniziative a carattere ESG. Lo ha affermato Federico Borio, Responsabile dell'Area Commerciale di Intesa Sanpaolo Vita, intervenendo al workshop CeTIF dal titolo "ESG nelle assicurazioni: innovazione di prodotto o rivoluzione gestionale?".

"A Gennaio 2020 abbiamo, ad esempio, aderito ai Principles for Sustainable Insurance - ha spiegato - ed è stata costituita un'unità organizzativa apposita all'interno dell'Area Personale, Change Management e Sostenibilità"

"Stiamo incrementando sempre più la porzione di asset ESG. Come investitori istituzionali siamo chiamati ad agevolare la transizione verso un'economia più sostenibile e resiliente, per questo applichiamo la nostra attenzione alla sostenibilità anche all'interno di nostri numerosi prodotti", ha sottolineato Borio, citando il Fondo Pensione "Il Mio Domani", che aggiunge alla finalità di integrazione pensionistica l'attenzione agli impatti ambientali, sociali e di governance, grazie alla proposizione di tre comparti ESG".

"ESG - ha precisato - non è soltanto E di Environment. Anche la S di Social sta avendo particolare rilievo nel nostro Gruppo. Ne sono dimostrazione i molteplici progetti legati alle iniziative sociali dei territori che stiamo finanziando, anche grazie alle iniziative legate ai prodotti venduti dalla nostra Divisione Insurance".