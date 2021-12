Intesa Sanpaolo Vita aderisce a Net Zero Asset Owner e Net Zero Insurance Alliances

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo annuncia oggi l'ingresso, tramite il Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, nella Net Zero Asset Owner Alliance (NZAOA) e nella Net Zero Insurance Alliance (NZIA), completando così l'impegno al target di "Net Zero" entro il 2050 di tutte le principali linee di business del Gruppo, avviata il 20 Ottobre 2021 con l'adesione alla Net-Zero Banking Alliance (NZBA) e, successivamente – attraverso Eurizon Capital SGR, Fideuram Asset Management SGR e Fideuram Asset Management Ireland – alla Net Zero Asset Managers Initiative (NZAMI).

Il Gruppo Intesa Sanpaolo Vita, che già nel 2019 aveva siglato i Principle for Sustainable Insurance (PSI), è consapevole del ruolo chiave che il settore assicurativo riveste nel sostenere la transizione verso un'economia net-zero. Con 202 miliardi di euro di asset under management e premi del business protezione superiori a 1 miliardo di euro, Intesa Sanpaolo Vita e le sue controllate collaboreranno con altri leader di mercato, per fissare una solida tabella di marcia che consentirà all'industria di avere un impatto reale verso un'economia sostenibile.

La NZAOA e la NZIA riuniscono rispettivamente 61 investitori istituzionali internazionali e 15 dei principali assicuratori e riassicuratori del mondo, tutti impegnati a portare i propri portafogli di investimento e di sottoscrizione a zero emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050, in linea con un aumento massimo della temperatura di 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali entro il 2100.

"Siamo davvero orgogliosi di entrare a far parte delle due Alleanze Net Zero Insurance e Net Zero Asset Owner. Come Gruppo siamo fortemente impegnati sul fronte ESG e crediamo che le Compagnie Assicurative possano ricoprire un ruolo chiave verso un'economia net zero. Siamo certi di poter contribuire con risultati concreti, che rendano la Sostenibilità e l'obiettivo net zero una priorità per il nostro settore, promuovendo un mondo migliore e più sostenibile per i nostri dipendenti, i nostri clienti e il nostro pianeta", ha dichiarato Nicola Maria Fioravanti, Amministratore Delegato di Intesa Sanpaolo Vita e Responsabile della Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo.