Intesa Sanpaolo vince il primo LinkedIn Italian Winning Play Award

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo si è aggiudicata il premio Brand Campaign Award 2022 grazie alla campagna video dedicata all'APP Intesa Sanpaolo Mobile nel primo LinkedIn Italian Winning Play Award, riconoscimento per le campagne di comunicazione pubblicitaria di maggior impatto su LinkedIn in periodi importanti dell'anno.

Tra le motivazioni della giuria, viene riconosciuta a Intesa Sanpaolo l'eccellenza delle idee creative e l'impegno a lungo termine nei confronti del pubblico di LinkedIn, canale strategico per il Gruppo, al primo posto nella LinkedIn Top Companies 2021, non solo per la ricerca di talenti da assumere ma anche il racconto delle attività istituzionali, di business e dell'impegno ESG per la crescita sostenibile.







Il, utilizzata da oltre 8 milioni di clienti e riconosciuta dalla società di ricerche di mercato statunitense Forrester come Digital Leader in Europa. Recentemente Intesa Sanpaolo è stata inoltre premiata da LinkedIn come migliore azienda nei LinkedIn Talent Awards per la comunicazione in ambito Diversity e Inclusion e si è aggiudicata il premio Italia Informa 2021 per la categoria "Comunicazione digitale innovativa" per Intesa Sanpaolo On Air, la piattaforma di contenuti audio della Banca che raccoglie voci, storie e idee sul futuro, sostenibilità, inclusione e cultura con oltre 700 episodi in 70 serie e 5 milioni di ascolti nel 2021.