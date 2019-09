Intesa Sanpaolo, divisione insurance utili pari a 355 milioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La divisione insurance di Intesa Sanpaolo chiude il primo semestre del 2019 con un calo del 17% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Gli utili sono pari a 355 milioni di euro e contribuiscono al risultato corrente lordo del gruppo per circa il 10%. I conti - approvati dal consiglio di amministrazione di IntesaSanpaolo Vita, presieduto da Luigi Maranzana - sono stati illustrati dall'amministratore delegato Nicola Maria Fioravanti, responsabile anche della Divisione Insurance del gruppo, in occasione dell'inaugurazione a Torino di Area X, luogo dedicato alla cultura assicurativa.«Nonostante l'incertezza dei mercati - spiega Fioravanti - il Solvency Ratio si attesta al 205%, garantendo solidità al gruppo assicurativo nell'attuale percorso di sviluppo dell'offerta welfare a favore della clientela retail e imprese. Nel mondo della protezione registriamo con soddisfazione la crescente diffusione delle polizze danni non auto, con l'eccellente andamento dei prodotti Casa e Salute, cresciuti complessivamente del 124% rispetto al primo semestre del 2018. Si tratta di risultati incoraggianti, che attestano la buona risposta dei clienti di Intesa Sanpaolo alla nostra nuova gammadi prodotti e che premiano il lavoro sinergico delle persone della Divisione e delle nostre reti».