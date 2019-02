Intesa Sanpaolo, utile netto 2018 sopra 4 miliardi. Vede 2019 in crescita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha archiviato l'esercizio 2018 con undi 4,05 miliardi di euro, in crescita rispetto ai 3,81 miliardi dell'esercizio 2017. Isono in aumento dello 0,2% saliti nel 2018 a 17,87 miliardi contro i 17,84 miliardi del 2017.Il CdA proporrà all'assemblea la distribuzione di dividendi cash per 3,44 miliardi di euro, in crescita rispetto ai 3,41 miliardi del 2017 e pari all'85% di payout ratio indicato nel Piano di Impresa per il 2018. Ilproposto sarà di 19,7 centesimi di euro.Quanto alla, la banca fa sapere che è "largamente superiore ai requisiti normativi anche nello scenario avverso dello stress test EBA/BCE 2018: CET1 ratio pro-forma a regime al 13,6% tenendo conto dei dividendi proposti per il 2018".Per il 2019, Intesa Sanpaolo si attende "un aumento del risultato netto rispetto al 2018, conseguente a una, una continuae un. La politica di dividendi per l'esercizio 2019 prevede la distribuzione di un ammontare di dividendi cash corrispondente a un payout ratio pari all'80% del risultato netto".