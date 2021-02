© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -hanno finalizzato un'operazione didestinato alladell'azienda dell'Altopiano, da sempre impegnata nella riduzione dell'impatto della produzione sull'ambiente, nella tutela del territorio, nella coltivazione biologica e nel benessere delle persone.Il finanziamento prevede(Environmental, Social, Governance). Il primo è riferito allasui temi della sostenibilità, che si traduce nell'utilizzo di programmi didella sostenibilità fra clienti e fornitori. Il secondo riguarda ilda dedicare ai propri dipendenti sui temi di sostenibilità sociale e ambientale, per promuovere buone pratiche sia negli ambienti lavorativi sia a casa.Per Intesa Sanpaolo è, favorendo loe promuovendo investimenti che vengono inquadrati nei tre criteri guida, denominati ESG. In questa ottica è stato lanciato undi finanziamento a medio-lungo termine denominatospecificatamente disegnato per accompagnare gli sforzi delle imprese in questa direzione. Lo strumento, infatti,delle PMI, praticandoin termini di riduzioni di tasso praticato ed unoper premiare i risultati conseguiti."Siamo fermamente convintiche noi, come società globale dobbiamo fare scelte responsabili, sviluppare stili di vita sostenibili e utilizzare la migliore tecnologia per creare un equilibrio tra la disponibilità e il consumo di risorse", afferma, Presidente e AD di Rigoni di Asiago, ricordando che l'azienda ha fatto la scelta del biologico, limitando il consumo di combustibile fossile ed evitando l'uso intensivo dei terreni e dell'acqua."La capacità delle imprese di comprendere e governare il proprio impatto in termini ambientali, di governance e sociali, è centrale per proiettarle in un mercato sempre più competitivo anche sul tema della sostenibilità ", sottolinea, direttore regionale Intesa Sanpaolo, aggiungendo che "Rigoni è un'eccellenza del nostro territorio" e "contribuisce alla valorizzazione dei prodotti locali, allo sviluppo dell'Altopiano e delle sue tradizioni anche nei mercati internazionali".