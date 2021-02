© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Tra i più penalizzati dalla crisi sanitaria, ilè stato uno dei pochi comparti a registrare il ritorno in positivo del fatturato già dal mese di luglio (+1,9% la variazione tendenziale, -8,2% il manifatturiero), con la crescita tendenziale del terzo trimestre che ha raggiunto il 16%, a fronte di una media manifatturiera ancora in diminuzione. È quanto emerge da unoAlla vigilia della pandemia, il comparto contava circa 18.600 imprese per un totale di oltre 130mila addetti e quasi(dati al 2018). Le misure di contenimento dell'epidemia hanno determinato ile una, in particolare quelle legate al comparto dell'Hospitality (forniture per alberghi, bar e ristoranti, uffici, esercizi commerciali, settore navale e ospedaliero). Dopo lo stop del lockdown le vendite sul mercato interno sono tornate a crescere nei mesi estivi, mostrando un buon progresso sia ad agosto (+5% la variazione tendenziale) che a settembre (+6,9%). Sul mercato interno si è poi assistito a unadi arredamento e home living con un indice di crescita stimato al +32% rispetto al 2019 e un giro d'affari di 2,4 miliardi di euro.L'evoluzione del settore suiè stata trainata dai distretti industriali (+4,5% la variazione tendenziale): nel terzo trimestre 2020 la maggior parte dei distretti del Mobile sono tornati a crescere nei loro principali sbocchi commerciali. Guida la crescita dell'export distrettuale ilche ha registrato un balzo delle vendite (+45,5%). Nel terzo trimestre 2020 sono aumentate anche le vendite estere di altri importanti distretti italiani: tra questi le(+22,5%), il(+7,8%), di(+5,7%) e di(+1%). In evidenza anche i risultati conseguiti daa (+10,5%) e(+5,5%).Nelè proseguito il trend positivo del fatturato del settore (+10% la variazione tendenziale), tuttavia sul mercato interno le vendite hanno interrotto il loro percorso di ripresa a novembre (-12,4%, dopo il +4,4% di ottobre), frenate dalle nuove misure di contenimento del virus.L'ottima capacità di ripresa emersa nei mesi estivi e autunnali, tuttavia, non consente alle imprese del settore di recuperare quanto perso durante il lockdown. Nella media deirispetto allo stesso periodo del 2019. Secondo iil percorso di recupero sarà lento. La quota di imprese che entro la prima metà del 2021 avrà recuperato livelli accettabili di attività passa dal 32% del mobile di Vicenza al 57% del legno-arredo di Pordenone e al 63% dell'imbottito di Forlì.