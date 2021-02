© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -promuove i conti di, che ha annunciato oggi un utile da 3,3 miliardi di euro nel 2020 (battendo le attese degli analisti), sottolineando la sua "", attribuibile "al suo modello di business diversificato e alla sua efficienza operativa". L'agenzia di rating statunitense reputa Intesa Sanpaolo migliore delle altre banche italiane, con una performance allineata a quella delle grandi banche commerciali europee.S&P Global evidenzia come la banca italiana abbia ulteriormente accelerato il(NPE), ponendosi in "una posizione migliore per resistere a un probabile deterioramento della qualità degli attivi quest'anno" e la sua scelta di distribuire solo 694 milioni di euro dell'utile netto 2020 dichiarato, in conformità con le indicazioni della Banca centrale europea (BCE) e migliorando così le sue riserve di capitale.Se la banca guidata da Carlo Messina è in una posizione favorevole per far fronte alle sfide che i tassi di interesse bassi per lungo termine pongono al suo modello di business, l'agenzia di rating pensa che "la fluida e continuarafforza questa posizione, fornendo a Intesa ulteriori possibilità disenza compromettere il profilo di rischio complessivo del gruppo e la posizione patrimoniale".