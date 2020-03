Intesa Sanpaolo, rivisto corrispettivo cessione filiali a BPER

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha rivisto il prezzo di cessione delle filiali a BPER Banca, nell'ambito dell'OPS presentata per UBI Banca in data 17 febbraio 2020. E' stato così modificato l'accordo vincolante siglato nella stessa data fra Intesa e BPER, relativo alla cessione di un ramo d'azienda costituito da un insieme di filiali del Gruppo e dai relativi rapporti con la clientela.



Il previsto corrispettivo in denaro è stato rideterminato in un importo pari al minore tra l'importo precedentemente concordato, ossia il 55% del patrimonio in termini di Common Equity Tier 1 del ramo, e l'80% del multiplo implicito pagato da Intesa Sanpaolo per il

patrimonio in termini di Common Equity Tier 1 di UBI Banca. © RIPRODUZIONE RISERVATA