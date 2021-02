© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -chiude il 2020 con undi euro, battendo le attese degli analisti, ed un utile netto pari a 3.505 milioni escludendo il saldo positivo delle componenti relative all'acquisizione di UBI Banca (684 milioni) e l'impatto contabile del connesso azzeramento del goodwill della Divisione Banca dei Territori (912 milioni).L'utile risulterebbe di 3.083 milioni, superiore alle previsioni, se si escludessero anche i cinque mesi di apporto di UBI Banca (422 milioni) ed in crescita del 9% a 4.539 milioni se si escludono le rettifiche di valore su crediti per i futuri impatti di COVID-19 (2.164 milioni).Ilè pari a 5.719 milioni e risulterebbein aumento di circa il 10% rispetto al 2019, se si escludessero le rettifiche di valore su crediti per i futuri impatti di COVID-19.Il conto economico consolidato del 2020 registrapariincludendo l'apporto di UBI, superando largamente le attese. Escludendo UBI, gli interessi netti sono pari a 7.070 milioni di euro, in crescita dello 0,9%, elea 7.582 milioni di euro, in diminuzione del 4,8%, mentre i proventi operativi netti sono pari a 17.409 milioni di euro (escludendo l'apporto di 1.614 milioni di UBI Banca).Il miglioramento della qualità del credito è confermata dalla, al lordo delle rettifiche di valore, pari a circa 10,8 miliardi di euro nel 2020,circa 44 miliardi dal picco di settembre 2015 e circa 32 miliardi dal dicembre 2017, per circa 6 miliardi,di riduzione pari a circa 26 miliardi previsto per l'intero quadriennio dal1. L'incidenza dei crediti deteriorati sui crediti complessivi a dicembre 2020 è stata pari al 4,9% al lordo delle rettifiche di valore e al 2,6% al netto escludendo l'apporto di UBI Banca (rispettivamente al 4,4% e al 2,3% includendo UBI). Considerando la metodologia adottata dall'EBA,al lordo delle rettifiche di valore è risultataescludendo l'apporto di UBI Banca e al 3,7% includendolo.Lasi conferma, con coefficienti su livelli largamente superiori ai requisiti normativi. Al 31 dicembre 2020, deducendo dal capitale 694 milioni di euro di dividendi proposti, ila regime è risultato pari(al 16,9% escludendo l'acquisizione di UBI Banca e al 15,9% includendo l'acquisizione di UBI Banca ma escludendo le attività del ramo d'azienda da cedere a BPER Banca), confermando un livello top tra le maggiori banche europee. Il CET1 calcolato applicando i criteri transitori in vigore per il 2020 risulta invece al 14,7%."I risultati del 2020 - sottolinea la banca - confermano la capacità di Intesa Sanpaolo di affrontare efficacemente la complessità del contesto conseguente all'epidemia da COVID-19, riflettendo la redditività sostenibile, che deriva dalla solidità della base patrimoniale e della posizione di liquidità, dal modello di business resiliente e ben diversificato e dalla flessibilità strategica nella gestione dei costi operativi"."La generazione di valore per tutti gli stakeholder - si sottolinea - verrà accresciuta dall'unione con UBI Banca e dagli oltre 6 miliardi di euro a valere sull'utile ante imposte che il Gruppo ha destinato nel 2020 all'ulteriore rafforzamento della sostenibilità dei risultati, stanziandoli ad accantonamenti per i futuri impatti di COVID-19, ad aumento del grado di copertura dei crediti di UBI Banca nell'ambito del processo di PPA (Purchase Price Allocation) e a oneri di integrazione. L'integrazione di UBI Banca prosegue con successo e inanticipo rispetto alle scadenze originarie, portando a stimare sinergie superiori a quelle previste al momento dell'Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio".Intesa annunciadi euro, pari aper azione, erogando il massimo consentito dalla raccomandazione della BCE nel limite di 20 centesimi di punto di Common Equity Tier 1 ratio consolidato al 31 dicembre 2020.