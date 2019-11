Intesa Sanpaolo, rispetta ampiamente requisito patrimoniale BCE

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha ricevuto la decisione finale della BCE riguardante il requisito patrimoniale da rispettare a partire dal 1° gennaio 2020 a livello consolidato, a seguito degli esiti del Supervisory Review and Evaluation Process (Srep).



Il requisito patrimoniale da rispettare complessivamente in termini di Common Equity Tier 1 ratio risulta pari a 9,16% secondo i criteri transitori in vigore per il 2020 e a 9,35% secondo i criteri a regime.



I coefficienti patrimoniali di Intesa Sanpaolo a livello consolidato al 30 settembre 2019 risultano pari a: 14% per il Common Equity Tier 1 ratio, 17,8% per il Total Capital ratio, calcolati applicando i criteri transitori in vigore per il 2019, e 14,2% per il Common Equity Tier 1 ratio pro-forma a regime e 18,2% per il Total Capital ratio pro-forma a regime.



