Intesa Sanpaolo, pubblica relazione non finanziaria primo semestre

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo è una delle pochissime banche al mondo a realizzare e pubblicare volontariamente il report di sostenibilità, un documento infra-annuale sulle proprie performance non finanziarie espresse attraverso una serie di indicatori quantitativi.



Nel Piano d'Impresa 2018-2021, la banca si è impegnata infatti a rafforzare la propria leadership nella Corporate Social Responsibility e a diventare un modello di riferimento in termini di sostenibilità e di responsabilità sociale e culturale (ESG).



Il rposti di sostenibilità relativo al primo semestre conferma il ruolo centrale di Intesa Sanpaolo nel sostegno a progetti rivolti alla crescita sociale, culturale e civile delle comunità in cui opera.



(Foto: © Roman Babakin/123RF) © RIPRODUZIONE RISERVATA