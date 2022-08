Intesa Sanpaolo per le startup: aperte le candidature ad "Up2Stars" per il settore Aerospace

(Teleborsa) - Aperte leper leattive nel settore dell', a cui è dedicata la quarta e ultima call di, il nuovo programma di accelerazione e valorizzazione delle startup innovative, ideato da Intesa Sanpaolo in collaborazione con Intesa Sanpaolo Innovation Center. La call punta ad individuare le giovani realtà imprenditoriali più promettenti che operano nellae nei settori tecnologici ad essa connessi, per guidarle e supportarle nelle diverse fasi di sviluppo del loro business.Dalla Space Industry ai servizi di telecomunicazioni fino al, lo Spazio sta assumendo una dimensione sempre più cruciale nello sviluppo tecnologico ed economico ed è uno dei settori in cui l'Italia può ambire a posizioni altamente competitive a livello mondiale. Ied i dati da essi generati sono fondamentali per le telecomunicazioni, l'agricoltura, la sicurezza, i servizi di osservazione della terra e quelli di geo-localizzazione. Un insieme cospicuo di settori connessi all'economia dello spazio per il quale le nuove tecnologie sviluppate da startup hi-tech rappresentano una risorsa strategica.