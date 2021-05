19 Maggio 2021

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha agito nel ruolo di bookrunner e MLA, assieme a Banca di Asti e Banco BPM, nell'erogazione di un finanziamento a medio-lungo termine di 72,5 milioni di euro con Panealba, eccellenza cuneese oggi posizionata tra i principali player a

livello nazionale nel settore dei prodotti da forno.

Per Intesa Sanpaolo l'operazione è stata messa a punto dalla Divisione IMI Corporate & Investment Banking attraverso la Direzione Corporate Finance Mid-Cap, in collaborazione con la filiale Imprese di Alba.

Il finanziamento servirà per l'ampliamento dello stabilimento di Cherasco, dove saranno prodotti anche i biscotti a marchio Campiello, per un investimento di oltre 30 milioni di euro nei prossimi 2-3 anni, ma anche il sostegno ai progetti di sviluppo tramite nuove possibili acquisizioni e la rimodulazione del debito con allungamento della durata media dei finanziamenti in essere.

"Si tratta di un ambizioso progetto che ci permetterà di raddoppiare la capacità produttiva nel segmento dei biscotti per la prima colazione, passando dagli attuali 20 ad oltre 40 milioni di Kg producibili, con nuove linee di produzione totalmente automatizzate e nel pieno rispetto dei criteri di Industria 4.0", spiega Giorgio Tesio, Ad di Panealba, mentre il fratello Gabriele aggiunge: "Questo piano di sviluppo è stato ben compreso da Intesa Sanpaolo, che fin da subito ha dimostrato grande disponibilità ed apertura nel sostenerci in questo percorso di crescita".

Andrea Perusin, Direttore Regionale Piemonte Sud e Liguria Intesa Sanpaolo, ricorda il nuovo plafond da 5,3 miliardi per sostenere la liquidità e la transizione sostenibile e digitale delle imprese, sottolineando: "Le nostre imprese stanno cogliendo con

forza i segnali della ripresa, dimostrano di avere visione e coraggio per tornare a investire e grande capacità di coniugare tradizione e innovazione, leve fondamentali per proiettarsi con successo sul mercato nazionale ed estero".

Nata nel 1982 a Verduno, nel cuore delle Langhe, per iniziativa di Aldo Tesio, Panealba produce oltre 50 referenze d'autore, tra le quali i celebri grissini. La famiglia Tesio, tuttora attivamente impegnata nella gestione, ha trasformato nel tempo l'azienda da piccola realtà artigianale a una delle espressioni più autentiche del "made in Italy", affermata a livello nazionale e all'estero, dove sviluppa circa il 30% del fatturato. Nel 2020, Intesa Sanpaolo aveva incluso Panealba tra le "imprese vincenti", alle quali la banca riserva percorsi di crescita e di visibilità, oltre alla valorizzazione delle strategie competitive e dei fattori di successo. Panealba è anche tra le 18 imprese che nel 2020 hanno aderito alla terza Lounge Elite Intesa Sanpaolo, il percorso di accelerazione finanziaria in partnership con Elite e Piccola Industria

Confindustria che accompagna le PMI in programmi di formazione, crescita dimensionale e apertura al mercato dei capitali.