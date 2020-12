© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Servirà per il quotidiano confronto sucon la banca e per favorire l'per le imprese del programmail nuovodi lavoro permanente aperto daL'iniziativa è partita a seguito di un incontro che i vertici lombardi di Intesa Sanpaolo hanno avuto con il, e l'Area Finanza dell'Unione Industriali di Varese. L'obiettivo è stato quello di fare il punto della situazione"La grande sfida che il sistema delle imprese varesine ha di fronte è duplice: da una parte, quella della capitalizzazione, dall'altra quella del mantenimento dei livelli negli affidamenti in essere. Il problema, però, è che oggi le imprese, messe a dura prova dall'emergenza economico/sanitaria,sul fronte della finanza ordinaria e del capitale - ha affermato- Da qui l'importanza dell'apertura di un tavolo con Intesa Sanpaolo, attraverso il quale poterci confrontare con reciproco interesse sull'"."Sin dall'inizio della pandemia per sostenere la liquidità abbiamo attivato una serie di misure per affiancare il mondo delle imprese, stanziando 50 miliardi di nuovo credito a disposizione del Paese, sia con iniziative specifiche sia attraverso le misure del Governo. Abbiamo- ha commentato, direttore regionale Lombardia di Intesa Sanpaolo - La solidità del Gruppo Intesa Sanpaolo rappresenta un fattore chiave per la crescita sostenibile e inclusiva nei territori in cui opera e l'integrazione in atto con UBI Banca porterà importanti sinergie a beneficio del Paese e in particolare dei territori lombardi".