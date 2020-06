Intesa Sanpaolo, nasce la nuova divisione IMI Corporate & Investment Banking

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nasce la nuova Divisionee il nuovo brand, a seguito dell'i, prevista nel mese di luglio. La nuova divisione è stata presentata oggi a Milano dai vertici Gaetano Miccichè, Mauro Micillo e Massimo Mocio.La nuova realtà affonda le proprie radici in quei valori che hanno determinato il snegli anni e intende sostenere e supportare fattivamente la ripresa economica del nostro Paese. In tale contesto viene confermato e ancor più valorizzato ildi Intesa Sanpaolo, basato sulla centralità della relazione con la clientela, che ne garantisce la copertura a livello settoriale sia per il mondo delle imprese e della pubblica amministrazione, sia per le istituzioni finanziarie.La nuova Divisione ha deciso, inoltre, di mantenere un chiaroper sottolineare come l'integrazione rappresenti il proseguimento di un percorso di eccellenza iniziato diversi anni fa che oggi viene ulteriormente rafforzato, allo scopo di affrontare al meglio le sfide che solo strutture orientate al futuro, ma ricche di una storia solida alle proprie spalle, saranno in grado di vincere.La nascita della nuova Divisione IMI Corporate & Investment Banking consentirà al Gruppo Intesa Sanpaolo di poter servire in maniera ancora più efficace i propri clienti corporate, la pubblica amministrazione e le istituzioni finanziarie, facendo leva su un modello di business unico, su competenze specialistiche e professionalità di primissimo livello e su un brand che rappresenta l'eccellenza italiana in ambito Capital Markets & Investment Banking e racconta una storia fatta di valori imprescindibili e successi duraturi nel tempo.