(Teleborsa) - Il gruppoha lanciato lacon l'obiettivo di potenziare i servizi dedicati al mondo dell'agricoltura e valorizzare il legame con i territori e le risorse provenienti dall'integrazione con. La Direzione, che rientra nella nuova configurazione della Divisione Banca dei Territori, avrà sede ae potrà contare su 85 filiali sul territorio nazionale e circa 1.000 specialisti a servizio di circa 80 mila clienti.Alla guida della Direzione è stato nominato, manager di lunga esperienza sviluppata all'interno del gruppo, dove ha ricoperto incarichi di responsabilità in diversi ambiti, tra cui la Direzione Regionale Veneto, Friuli Venezia-Giulia e Trentino Alto-Adige, da cui proviene. "La nuova Direzione vuole essere un modello di eccellenza a servizio dell'agricoltura, che raggrupperà al proprio interno le molte competenze del gruppo, diventando un punto di riferimento qualificato a livello nazionale", ha dichiarato, responsabile Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo.Il centro di Pavia, sottolinea il gruppo bancario, si proporrà comeo per accompagnarne gli operatori in tutte le fasi dello sviluppo, nonché sostenere investimenti finalizzati a promuovere nuovi progetti imprenditoriali, con una particolare attenzione ai criteri dellae della. Il network di Agribusiness si rivolgerà alle imprese che operano nell'agricoltura, allevamento, silvicoltura e utilizzo delle aree forestali, pesca, acquacoltura e agriturismi, oltre alle aziende attive nella trasformazione e distribuzione della produzione agricola.