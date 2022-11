Intesa Sanpaolo mobile migliore app di banking nel mondo

(Teleborsa) - La società di ricerche statunitense Forrester ha dichiarato l'Intesa Sanpaolo Mobile "", prima assoluta tra tutte le app di banking valutate nel mondo con le migliori funzionalità e customer experience.Il rapporto pubblicato,: Global Mobile Banking Apps, Q4 2022, oltre a riconoscere la digital leadership, ha evidenziato come Intesa Sanpaolo sia best practice nelle seguenti categorie: gestione quotidiana delle proprie finanze (Money Management), per il supporto in termini di analisi che i clienti hanno in App per comprendere come e dove spendono e come possono ottimizzare la gestione delle loro spese navigazione (Navigation), per la facilità della navigazione, chiarezza nell'architettura delle informazioni e degli elementi esposti in pagina, che consentono una navigazione semplice e inclusiva privacy e contenuti informativi (Privacy cues and content), per la chiarezza e trasparenza con cui l'App gestisce i contenuti legati a Privacy e permessi richiesti aiclienti., responsabile Divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo, spiega: "In questi anni abbiamo compiuto un percorso di profonda trasformazione digitale, accompagnato da una metodologia di progettazione solida che mette sempre al centro le esigenze dei nostri clienti e la professionalità delle nostre persone, in un modello basato su relazioni di fiducia e qualità dei servizi. Abbiamo investito grandi energie e traguardato l'obiettivo che ci eravamo posti: dopo essere stati riconosciuti digital leader nell'area EMEA, siamo ora Mobile Banking Apps Leader nel mondo, con un asset di valore e all'avanguardia come l'App Intesa Sanpaolo Mobile"."Questo– conclude Barrese – ci porta a guardare oltre e a perseguire una nuova sfida: forti della nostra esperienza, stiamo creando Isybank, la banca digitale solo mobile per i nostri clienti e non clienti, e innovando i nostri sistemi di core banking. Isybank sarà dedicata ai clienti che non utilizzano le filiali e avrà funzionalità distintive per soddisfare le nuove esigenze di una clientela sempre più operativa a distanza".