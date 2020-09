Intesa Sanpaolo miglior banca europea per investor relations e aspetti ESG

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo si aggiudica il titolo di miglior istituto bancario europeo per le Investor Relations e si classifica prima anche per gli aspetti ESG. Lo ha stabilito la classifica 2020 di Institutional Investor, che ogni anno conduce un sondaggio fra circa 1.200 fra analisti ed investitori istituzionali.



La banca è l'unico istituto italiano fra le "Most Honoured Companies", grazie alla qualità delle relazioni con gli investitori, ma anche il suo Ceo, Carlo Messina, è risultato il miglior manager nel panorama bancario europeo. Stefano Del Punta è risultato il miglior Chief Financial Office.

