Intesa Sanpaolo, Messina: valutazioni in corso sulla nostra presenza in Russia

(Teleborsa) - "Noi stiamo facendo tutte le valutazioni che riguardano la nostra presenza in Russia e i crediti che abbiamo verso quel Paese e appena avremo delle possibili soluzioni le comunicheremo". È quanto ha affermato il Ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, a margine dell'inaugurazione della sede di Torino delle Gallerie d'Italia. "È probabile che dovremo attendere la presentazione dei risultati del secondo trimestre per fare delle valutazioni più compiute", ha aggiunto. Quanto alla possibilità di un'interruzione dei flussi di gas russo, Messina ha avvertito che "la recessione è certa con una perdita di posti di lavoro rilevante e in un Paese come il nostro non si può pensare di mettere debito pubblico. Con uno scenario di quel tipo ci muoveremo verso una recessione importante".

Messina ha commentato anche i dati sull'inflazione. "Fino ad alcuni mesi fa ritenevo che l'inflazione fosse una fiammata, che potesse essere riassorbita nel 2022. Oggi si è capito che è indubbiamente un picco e il processo proverà a recuperare, ma è probabile che nel 2023 rimarremo con un'inflazione tra il 2 e il 4%", ha dichiarato.

"L'era dei tassi negativi è finita e non è che sia un male di per sé. Era ora che finisse. Non è che si può rimanere agganciati a bocchettoni da cui respirare tutta la vita se si hanno le condizioni per potere recuperare", ha aggiunto.