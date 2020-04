© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ha erogato 50 miliardi di crediti perin questo momento di crisi, ma anche gli, rinunciando alle garanzie statali e ricapitalizzando le loro imprse. Lo afferma il numero uno della banca,, in una intervista a La Repubblica, parlando delle risorse messe in campo dalSecondo il manager, iofferti dallo Stato alle imprese dovrebbero" e non per "rafforzare imprese che finora si sono mosse egregiamente sui mercati". Agliche vantano una "notevole ricchezza accumulata in Italia o all'estero", Messina chiede die di "per contribuire ad accelerare il recupero del Paese". In questo contesto, il governo dovrebbe "studiare il rimpatrio di quei fondi dall'estero, agevolandoli se sosterranno le imprese italiane".Quanto all', il Ceo di Intesa Sanpaolo avanza una proposta in cui "il, che a sua volta finanzia i Paesi senza vincoli di sorta". "Se il MES emettesse titoli per 100 miliardi a questo fine - spiega - lafinanzierebbe 600 miliardi di progetti in Europa, circa 100 miliardi destinati all'Italia per la sua quota parte di azionista".Per l'Italia, Messina pensa anche alla, stimato tra 200 e 400 miliardi, condestinati agli investitori istituzionali.L'Ad di intesa parla poi dell'I, affermando che èe che sarebbe efficace. "In quel caso - aggiunge - saremo lieti di avere come azionisti di minoranza gli azionisti che non aderiranno"., invece, nei riguardi degli, perché "non hanno mai fatto il bene delle banche". "Io ho una mentalità di mercato - conclude - e preferisco pensare che sarà il mercato a stabilire ciò che è meglio per UBI".