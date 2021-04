Intesa Sanpaolo, con Marketwall e Analytixinsight nasce InvestoPro Sim

MarketWall, fintech specializzata in soluzioni per la finanza e il trading, ha costituito la nuova società d'intermediazione mobiliare InvestoPro Sim. Il progetto nasce dalla volontà dei soci di MarketWall - l'artificial intelligence company canadese AnalytixInsight, Intesa Sanpaolo e il ceo di MarketWall e della nuova realtà Marco Roscio Ricon - di creare una sim innovativa dedicata agli investitori privati che intendono gestire in autonomia i loro patrimoni, caratterizzata dall'ampiezza degli strumenti e delle offerte d'investimento, dalla qualità del flusso informativo e dalla capacità di offrire soluzioni digitali avanzate.

InvestoPro Sim, ricevuta l'autorizzazione a operare da parte di Consob, ha subito lanciato InvestoPro.com, una piattaforma digitale di trading online che comprende analisi finanziarie, notizie, ricerche, format educativi e altri contenuti esclusivi realizzati da team di esperti con l'ausilio dell'intelligenza artificiale, strumenti di alto valore che aiutano gli investitori a familiarizzare con le logiche di funzionamento dei mercati finanziari, a orientarsi all'interno di un'offerta molto vasta e a riconoscere le opportunità che meglio corrispondono ai loro obiettivi e profili di rischio.

I clienti Intesa Sanpaolo avranno presto l'opportunità di accedere a InvestoPro.com e attivare il servizio di trading online con le loro credenziali.

Marco Roscio Ricon, ceo di MarketWall e InvestoPro Sim, ha affermato: "La tecnologia pervade la nostra quotidianità: digitalizzazione, social network e artificial intelligence sono aspetti ormai imprescindibili nella creazione di prodotti e servizi innovativi. Con questa consapevolezza abbiamo dato vita a InvestoPro, la prima Sim FinTech. Un primo passo in un percorso più ampio di disruptive innovation che vedrà a breve l’offerta di servizi di pagamento, social trading e molto altro".

“Nel mondo gli investitori che gestiscono in modo indipendente i loro asset stanno crescendo con numeri da record. InvestoPro offre ai suoi utenti contenuti educativi e strumenti informativi che non hanno eguali nel settore, perché coniugano intelligenza artificiale e contenuti creati da funzioni di machine-learning basati sulle loro decisioni di investimento", ha sottolineato Prakash Hariharan, ceo di AnalytixInsight.

Stefano Barrese, responsabile divisione banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, ha spiegato: "la partnership con InvestoPro, neonata Sim della nostra partecipata fintech MarketWall, ci consente di completare la nostra offerta digitale fornendo ai clienti, in particolare a quelli che desiderano gestire in autonomia una parte del loro patrimonio, una piattaforma di trading di nuova generazione, dotata dei migliori strumenti informativi, formativi e di compravendita".

