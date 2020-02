Intesa Sanpaolo: lancia XME Banks, aggregatore finanziario

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Da oggi Intesa Sanpaolo mette a disposizione dei propri clienti XME Banks,Non sarà più necessario passare da un'applicazione all'altra, o accedere a siti Internet di banche diverse, per visualizzare i saldi e i movimenti dei propri conti correnti o delle proprie carte di credito.- anche quelli con altre banche - semplicemente entrando nell'APP Mobile di Intesa Sanpaolo, o nell'Home Banking del Gruppo, per controllare la disponibilità, monitorare le categorie di spesa e gestire le proprie finanze.Ad oggi, XME Bankse e ha l'obiettivo di collegarne oltre 100 entro la fine dell'anno. Già dai prossimi mesi con XME Banks si potranno, inoltre, effettuare bonifici da una qualsiasi banca collegata e richiedere finanziamenti.Il Gruppo Intesa Sanpaolo, grazie agli investimenti realizzati per lo sviluppo dell'Open Banking e alla normativa PSD2 che ne garantisce gli elevati standard di sicurezza, intende porre sempre più al centro della propria strategia il cliente, che potrà gestire tutti i propri rapporti bancari sui canali di Intesa Sanpaolo in modo rapido e funzionale e in totale sicurezza.. Sarà infatti possibile gestire attraverso l'App Mobile o l'Home Banking di Intesa Sanpaolo tutti i conti correnti e le carte di credito delle banche di cui si è clienti. Abbiamo pensato, progettato e realizzato XME Banks, fornendo un servizio evoluto e una 'user experience' davvero innovativa", ha dichiaratodi Intesa Sanpaolo.