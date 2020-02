Intesa Sanpaolo lancia un'offerta a sorpresa su UBI Banca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Torna ala ribalta il tema del, con un'operazione lampo ed inattesa di, che ldel valore di 4,86 miliardi di euro. L'offerta non è stata concordata edi euro, con unrispetto ai valori di borsa di venerdì scorso: per ogniportate in adesione saranno corrispostedi nuova emissione.L'operazione prende la forma die consente ad Intesa di "consolidare ulteriormente lanel settore bancario italiano". Nascerebbe infatti un gruppo bancario che vanta. Il Gruppo risultante dall'operazione beneficerà di unabasata su un modello di business resiliente focalizzato su, con un radicamento italiano che valorizza il risparmio del Paese, superando ifinanziarie della clientela con i circa 3 milioni di clienti di UBI Banca, che detengono circa 200 miliardi di euro di attività finanziarie.Intesa si è anche assicurata un, che impegna quest'ultima adun ramo d'azienda composto da, perlopiù ubicate nel. Della partita anche UnipolSai, che si impegna a rilevare i rami d'azienda comporti dallepartecipate da UBI: Bancassurance Popolari, Lombarda Vita e Aviva Vita.UBI Banca non ha ancora commentato l'operazione.L'operazione di acquisto di rami bancario da UBI - 1,2 milion i di clienti e fino a 500 filiali - saràin opzione ai propri azionisti stimato in via prudenziale fino ad undi euro.Fra i potenziali benefici dell'operazione si cita: ilcon particolare riferimento alla regionecon il raggiungimento di una; l'incremento delladi oltre il 40%, il miglioramento dell'efficienza operativa e l'assenza di vincoli relativi ad accordi distributivi con conseguente pieno sfruttamento delle fabbriche prodotto del Gruppo.L'operazione avrà anche: aumento deldi circa il 40% e delsopra 100 miliardi; ulteriore miglioramento dellacon unlordo pro-forma stimato, su dati 2019, in riduzione dall'11,1% a circa il 10% e previstoattesa compresa; conferma della solidità patrimoniale del Gruppo BPER con unconsolidato pro-forma stimatonel 2020 e sopra al 13% nel 2021.L'operazione proposta da Unipol Gruppo e UnipolSai Assicurazioni è subordinata all'OPS ed all'acquisto dei rami d'azienda da parte di BPER. Iluna volta che sarà possibile avere accesso ai dati e alle informazioni di BancAssurance Popolari, Lombarda Vita e Aviva Vitasulla e sulla base deiadottati per la determinazione del prezzo corrisposto da UBI Banca ai fini dell'eventualee sul valore patrimoniale per quanto concerne Bancassurance Popolari.Le due compagnie, hanno già espresso il loro orientamento favorevole e la disponibilità aIntesa Sanpaolo ha già reso noti i motivi dell'offerta. Fra questi l'obiettivo strategico il rafforzamento della sostenibilità dellacon un'unione basata su modelli di business affini e su valori condivisi.Si cita inoltre l'obiettivo diconsolidando il proprio ruolo di prima banca italiana conin tutti i principali settori di attività, accrescendo la creazione e distribuzione di valore con la realizzazione di importantie con lasenza costi straordinari per gli azionisti.Intesa Sanpaolo ", radicata nelle regioni italiane più dinamiche, con rilevanti risultati conseguiti grazie all'eccellente lavoro svolto dal CEO e dal management e con un, che nel Gruppo risultante dall'operazione possono trovare non solo continuità di realizzazione ma anche ulteriore valorizzazione".In considerazione delle affinità in termini di valori aziendali riguardanti, è previsto che unadel Gruppo risultante dall'operazione sia. Ladei molti azionisti italiani di UBI Banca - si sottolinea - in particolare delle, nell'azionariato del Gruppo risultante dall'operazione consoliderebbe leanche sotto il profilo dell'azionariato.