Intesa Sanpaolo lancia piano per il Sud. Messina: 30 miliardi nei prossimi due anni per investimenti

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo punta a sviluppare un "hub per"per lavorare su quei settori che sono i più importanti, come l'aerospaziale, l'automotive, la filiera alimentare" e "vogliamo farloe creando un ambito in cui possano anche venire i giovani e le startup a lavorare e a trovare luoghi fisici dove sviluppare le loro competenze e le loro idee". Lo ha annunciato il, assicurando ""."Noi - ha continuato Messina -nei prossimi 2 anni per investimenti"."Come capitalizzazione di Borsa, Intesa Sanpaolo è terza in Europa dietro a Santander e Bnl Paribas e capitalizza quanto la sommatoria di Deutsch Bank e Societè General" - ha spiegato il CEO - aggiungendo che "si parla da anni di creare una Banca pubblica per il Mezzogiorno. Vorrei far presente che. Ed è una banca tra le più solide e meglio capitalizzate di Europa con un forte network internazionale".