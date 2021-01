© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo è stata inserita per il quarto anno consecutivo nel, uno dei più ambiti indici internazionali in materia di Diversity & Inclusion, ottenendo un punteggio di 82,1%, ampiamente al di sopra della media del settore (68,2%) e delle società italiane (66,77%). L'indice, lanciato nel 2018, analizza a livello globale le prestazioni di 11.500 società quotate nel promuovere e sostenere la parità di genere.su cui l'indice di Bloomberg ha misurato le aziende sono: lae la, la, la, le politiche die la riconoscibilità come brand che promuove laLa conferma nell'indice di Bloomberg si aggiunge all'inserimento nella classifica di Corporate Knights fra le 100 società quotate più sostenibili al mondo.