Intesa Sanpaolo in uscita da Nexi, avvia collocamento 5,1%

Lunedì 14 Novembre 2022, 19:00







(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo annuncia l'avvio della vendita di azioni ordinarie di Nexi, quotate su Euronext Milan, fino a un massimo di circa 67 milioni di azioni, corrispondenti a circa il 5,1% del relativo capitale sociale, rappresentante l'intera partecipazione attualmente detenuta da Intesa Sanpaolo in Nexi, attraverso una procedura di accelerated bookbuilding riservata a investitori qualificati italiani e istituzionali esteri.



La vendita in oggetto - spiega una nota - non ha riflessi sulla partnership strategica di lunga durata con Nexi, recentemente estesa al di fuori del perimetro nazionale (in corso di approvazione da parte delle competenti Autorità l'ampliamento dell'accordo anche in Croazia).



Intesa Sanpaolo (IMI – Corporate & Investment Banking), BofA Securities e JP Morgan agiscono in qualità di joint bookrunner per l'operazione.