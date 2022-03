Intesa Sanpaolo in collaborazione con SACE ripropone lo Smart International Tour

(Teleborsa) - Torna lo Smart International Tour, un progetto di Intesa Sanpaolo per l'internazionalizzazione delle imprese, anche alla luce delle opportunità offerte dal PNRR. Questa ultima edizione, che partirà domani, martedì 8 marzo 2022, vede il coinvolgimento di 500 aziende dopo aver chiamato all'appello oltre 1.000 PMI nelle due precedenti edizioni.

Quest'anno l'evento prevede la collaborazione con SACE, la società assicurativo-finanziaria specializzata nel sostegno alle imprese e partner di riferimento per le aziende che esportano e crescono nei mercati esteri. In particolare, l'hub formativo SACE Education, oltre ad accompagnare le imprese nel processo di definizione e implementazione della propria strategia di crescita internazionale, le affiancherà nel loro percorso di crescita sostenibile sul mercato domestico.

Il programma 2022 prevede un ciclo di 20 webinar rivolti alle imprese clienti della Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, guidata da Stefano Barrese, per sostenerle nella crescita internazionale grazie al network del Gruppo presente in 49 paesi. Il ciclo di appuntamenti si focalizza su 3 aree di interesse: Stati Uniti-Brasile, area del Golfo (EAU-Qatar), Singapore -Australia. Saranno approfondite tematiche di scenario economico relative ai paesi di riferimento, per meglio delineare le prospettive di sviluppo per export e investimenti nei Paesi interessati, con analisi e approfondimenti sulle agevolazioni e sulle opportunità offerte dal PNRR.

Il programma per l'internazionalizzazione è stato rinnovato anche alla luce delle rosee prospettive di crescita mondiale: la Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo si attende che il PIL mondiale cresca del 3,8%, dopo il vigoroso rimbalzo del 2021 (5,8%) ed una crescita del commercio mondiale in rallentamento dall'11% del 2021 al 4%. L'invasione russa dell'Ucraina ha peggiorato le prospettive, ma ci si attende che il suo impatto sul commercio globale sia modesto. Secondo l'ultima Mappa dei Rischi di SACE - "Rischi (in)soliti per tempi insoliti", prosegue la crescita del commercio internazionale su volumi superiori a quelli pre-crisi, ma i rischi all'outlook globale restano comunque significativi.

Questa iniziativa è anche uno dei pilastri di "Motore Italia", il programma di Intesa Sanpaolo per sostenere le PMI con nuovo credito e liquidità per gli investimenti. Da qui al 2026 sono previste erogazioni a medio lungo termine per oltre 410 miliardi di euro, di cui 120 destinati alle PMI.

"La vocazione all'export e lo sviluppo sui mercati esteri fa parte del dna delle pmi italiane e Intesa Sanpaolo intende continuare ad affiancare i loro progetti, anche in un contesto in rapido mutamento", dichiara Anna Roscio, Executive Director Sales&Marketing Imprese Intesa Sanpaolo.

"Siamo orgogliosi di contribuire a questa iniziativa che si inserisce a pieno nel nostro percorso di accompagnamento alle PMI che si affacciano per la prima volta sui mercati internazionali o che desiderano rafforzare la loro competitività all'estero", sottolinea Mariangela Siciliano Head of Education di SACE, aggiungendo "insieme a Intesa Sanpaolo metteremo a disposizione delle aziende interessate il nostro know how sui mercati focus di questo ciclo di webinar e sulle opportunità offerte dal PNRR".