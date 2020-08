Intesa Sanpaolo, i dettagli dell'offerta Superbonus, Ecobonus e altri bonus edilizi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Resi noti dain seguito alla pubblicazione dei regolamenti attuativi dele dell', i dettagli operativi dell'e altriGia` annunciata a luglio, l'offerta consente a privati, condomini e imprese di beneficiare dei vantaggi previsti dalche regolamentano ile gli altri bonus per ladi un immobile o dellaCon il meccanismo del– spiega Intesa Sanpaolo in una nota – il committente avra` la possibilita` di richiedere lo sconto in fattura da parte dell'impresa, o in alternativa di cedere direttamente il credito di imposta alla banca. L'impresa che esegue i lavori, che ha concesso al committente lo sconto in fattura, avra` la possibilita` a sua volta di cedere il credito alla banca.Nel dettaglio Intesa Sanpaolo ha predisposto. La prima è ilfinalizzato ad accompagnare i clienti nell'esecuzione dei lavori. Disponibile per tutti i soggetti destinatari dei bonus fiscali, prevede la possibilita` di avere la liquidita` necessaria per avviare i lavori sul cantiere in attesa di beneficiare delle prime cessioni, a stato avanzamento lavori o alla chiusura del progetto. La seconda linea prevede, invece, l'fin dal momento della stipula del contratto di cessione e mantenuto inalterato per tutta la durata effettiva dei lavori, valido per tutto il 2020 e il 2021. La Banca – si legge nella nota – si impegna ad acquistare il credito d'imposta eleggibile ai sensi di legge e il cliente, conoscendo il prezzo, si impegna a cederlo con la formula della cessione pro-soluto, ceduti dai clienti in base alle seguenti caratteristiche: per i crediti d'imposta con compensazione in 5 quote annuali, l'acquisto avverra` a 102 euro per ogni 110 euro di credito di imposta se il cedente e` una persona fisica o un condominio (92.7% del valore nominale del credito); per i crediti d'imposta con compensazione in 5 quote annuali, l'acquisto avverra` a 100 euro per ogni 110 euro di credito d'imposta se il cedente e` un'impresa (90.91% del valore nominale del credito); per i crediti d'imposta con compensazione in 10 quote annuali, l'acquisto avverra` a 80 euro per ogni 100 euro di credito d'imposta (80% del valore nominale del credito). Il– fa sapere Intesa Sanpaolo – avverra`successivi alla data in cui il credito risultera` nel cassetto fiscale della Banca, senza alcun ulteriore onere. Nel caso in cui il cliente abbia beneficiato di un finanziamento ponte, il corrispettivo della cessione sara` utilizzato in tutto o in parte per il rimborso del finanziamento.La Banca ha stipulato unin virtu` della quale le societa` del Network Deloitte offriranno gratuitamente ai clienti Intesa Sanpaolo unper tutte le fasi dell'intervento e che prevede: assistenza e consulenza per individuare la documentazione da produrre in ciascuna fase dei lavori; controllo progressivo dal punto di vista fiscale della documentazione, per garantire il costante rispetto della regolamentazione vigente; rilascio – ove previsto - del visto di conformita` che certifica il rispetto di tutte le attivita` amministrative richieste dalla normativa; e il trasferimento del credito d'imposta maturato dal cassetto fiscale del cliente a quello di Intesa Sanpaolo."La sostenibilita` e` uno dei pilastri fondamentali del nostro Piano d'impresa e, come prima banca del Paese, – afferma– poniamo una forte attenzione anche all'efficientamento energetico proponendo soluzioni finanziarie per accompagnare privati e imprese al Green Deal. L'offerta Superbonus, Ecobonus e Sismabonus e` gia` operativa dal 13 agosto e a testimonianza della grande attenzione sono oltre 500 le richieste che in pochi giorni abbiamo raccolto, anche attraverso la piattaforma di Deloitte. Le nostre filiali stanno fornendo risposte ai clienti, grazie anche al supporto di 200 specialisti presenti su tutto il territorio nazionale, che affiancano i nostri gestori. I clienti potranno contare sul nostro sostegno sin dall'avvio dei lavori di ristrutturazione con soluzioni di finanziamento per supportarli nel periodo intercorrente tra l'avvio degli interventi e la monetizzazione del credito fiscale, attraverso la cessione del credito"."Superbonus, Ecobonus e Sismabonus – ha sottolineato– rappresentano delle grandi opportunita`. Il rilancio delle attivita` edili, in virtu` della loro lunga filiera collegata a molti altri settori, puo` contribuire in maniera significativa alla ripresa economica del Paese e, al contempo, al miglioramento dell'efficienza energetica e della sicurezza sismica. La crescente sensibilita` nei confronti delle tematiche ambientali trova risposta in incentivi che consentiranno maggiori investimenti per l'installazione di impianti fotovoltaici e di strutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici".