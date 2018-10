© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Lo ha detto, Presidente dell'ACRI e della Fondazione Cariplo, che è azionista della banca con una quota del 4,4%., ha detto nel corso della presentazione del rapporto sul Risparmio degli italiani, rispondendo ad una domanda sull'attuale situazione dello Spread e sui rischi per il settore bancario.Riferendosi al saliscendi dello, il banchiere ha dettoed ha ricordato che la tendenza verrà a dipendere dai rapporti fra Italia ed UE in relazione alla Manovra.ha ribadito il Presidente dell'ACRI, che torna su qualche caso particolare emerso nel recente passato, come la Cassa di Ferrara e quella di Chieti o la situazione che ha coinvolto Carige.E sui bilanci delle banche, Guzzetti ha ricordato chee questo diventa un problema per l'economia.- ha sottolineato - per il ruolo chiave che queste hanno sull'attraverso la concessione di prestiti a famiglie ed imprese.