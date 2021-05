31 Maggio 2021

(Teleborsa) - Il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, ha dichiarato che il Gruppo lavorerà "a fianco del governo nel PNRR". "Abbiamo riorganizzato la banca in funzione delle missioni contenute nel PNRR e offriremo crediti per più di 400 miliardi, 270 alle imprese e 140 alle famiglie, per raggiungere gli obiettivi e arrivare a una situazione di riavvio della crescita e di riduzione della povertà e del debito", ha sottolineato il presidente al Tg2 a margine delle Considerazioni finali del governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco.

"Come detto anche dal Governatore – ha proseguito – la pandemia ha accelerato dei cambiamenti che erano già in atto come il lavoro a distanza. La tecnologia lo ha reso possibile, ma la tecnologia rende possibile tante altre evoluzioni. Compito delle banche è non solo di adottarle per le proprie attività, ma anche per aiutare le imprese e le famiglie clienti a usufruire dei benefici delle nuove tecnologie".