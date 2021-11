Intesa Sanpaolo, Ghidoni: provincia di Cuneo rilevanza strategica per il Gruppo

(Teleborsa) - Ha avuto luogo oggi presso la Fondazione CRC di Cuneo, la tavola rotonda "Opportunità di business in Asia per La Granda" organizzata da Club Asia, Leading Law e T.wai. Durante l'incontro Andrea Ghidoni, Direttore Generale di Intesa Sanpaolo Private Banking, ha così commentato: "Siamo lieti di contribuire a promuovere, con questo convegno, un prezioso momento di confronto sulle opportunità di business in Asia per questo territorio. Ci troviamo in una provincia che, beneficiando dell'integrazione di UBI Banca e di UBI Top Private, ha assunto una rilevanza sempre più strategica per il Gruppo Intesa Sanpaolo. Nella "Granda" Intesa Sanpaolo Private Banking è presente con 2 filiali, mentre l'intera regione conta complessivamente 16 filiali e 163 professionisti. Grazie alla loro professionalità e competenza, gestiamo 8.500 gruppi familiari piemontesi, con un patrimonio di oltre 21Mld€; siamo specializzati nell'offerta di servizi di consulenza finanziaria e patrimoniale, per accompagnare ogni cliente private nelle varie fasi della vita, con un approccio globale e intergenerazionale, nella cura del patrimonio personale e familiare".

Durante l'evento, moderato da Giuseppe Gabusi, Head of "Asia Prospects" Program di T.wai e Professore presso l'Università degli Studi di Torino, è intervenuto anche Luca Vaiani, Responsabile Investment Strategy di Fideuram AM SGR, il quale ha presentato le attività e i servizi proposti dall'Investment Center, basati su un'approfondita analisi dei mercati internazionali e dei principali trend, con una fotografia dettagliata del mercato asiatico. In un contesto sempre più complesso e caratterizzato da tassi di rendimento ai minimi storici, il manager ha ricordato come il ruolo dei paesi emergenti, i temi ESG e l'innovazione tecnologica, siano tra i principali criteri per l'ampliamento e la diversificazione delle strategie di investimento.